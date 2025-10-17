Con i guardiani di Israele Il ritorno a Kfar Aza è la sconfitta del terrore di Hamas
Kfar Aza, dalla nostra inviata. Finalmente il rumore di un cantiere. Finalmente materiali da costruzione, viti. Kfar Aza si prepara a riabitare, ad accogliere. Finalmente. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche questi approfondimenti
GERUSALEMME (dal nostro inviato). Grande operazione delle Forze di Sicurezza israeliane (IDF). I militari hanno sventato un contrabbando di armi avanzate provenienti dall'Iran e destinate a milizie palestinesi in Cisgiordania (Giudea e Samaria per Israele). - facebook.com Vai su Facebook
Il Guardian: “Greta Thunberg detenuta in Israele in cella infestata da cimici, con acqua e cibo insufficienti” - X Vai su X
Israele: il ritorno dei sopravvissuti e l’onore a Donald Trump - Il presidente israeliano Herzog annuncia una medaglia d’onore per Trump. panorama.it scrive
Mo: Israele, 'Anp controllerà ritorno palestinesi in campi profughi Cisgiordania' - Israele ha trasmesso all'Autorità Nazionale Palestinese le condizioni per il ritorno alle proprie case dei residenti dei campi profughi palestinesi nella Cisgiordania ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it