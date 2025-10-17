Con gli AirPods Pro 3 Apple ha fatto un deciso upgrade

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Gli AirPods hanno rivoluzionato il mondo degli auricolari ma c'è un dettaglio che spesso sfugge: Apple è nel mondo delle cuffie da oltre vent’anni. Ben prima di acquisire Beats per 3 miliardi di dollari nel 2014 e degli stessi AirPods, ogni nuovo iPod veniva accompagnato da un paio di cuffie cablate, bianche e minimaliste, che in breve tempo sono diventate un simbolo generazionale. Se riuscivi a metterci le mani, eri dentro: i millennial lo sapevano bene. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Con gli AirPods Pro 3 Apple ha fatto un deciso upgrade

Altre letture consigliate

Apple Airpods 4 con cancellazione del rumore arriva (ANC) - facebook.com Vai su Facebook

AirPods 4 in offerta su Amazon: qualità Apple a un prezzo tutto da scoprire - X Vai su X

AirPods Pro 3 vs Pixel Buds 2a: Google recupera terreno anche con i modelli entry level, CONFRONTO - Ho passato diversi giorni alternando gli AirPods Pro 3 di Apple e i nuovi Google Pixel Buds 2a, e se c’è una parola che può riassumere questo confronto è d ... Si legge su tecnoandroid.it

Apple lavora alla nuova generazione di AirPods: in arrivo nuovi modelli e chip H3 - Sebbene siano arrivati da poco i nuovi AirPods Pro 3, auricolari top di gamma del colosso di Cupertino, l'azienda sta già pensando al futuro. Riporta tecnoandroid.it

Apple prepara AirPods Pro 4 e AirPods 5 con sensori a infrarossi e funzioni di intelligenza artificiale - Dopo il lancio ufficiale degli AirPods Pro 3 nel 2025, Apple ha già rivolto la sua attenzione alle prossime generazioni: AirPods Pro 4 e AirPods 5, eredi diretti degli attuali modelli. cellulare-magazine.it scrive