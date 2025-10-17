Con altre parole | torna al San Giacomo il festival della traduzione

Forlitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Forlì il 23 e 24 ottobre nell’auditorium San Giacomo, Piazza Guido da Montefeltro 12, il festival della traduzione di Forlì “Con altre parole”. Nato nel 2021 e giunto alla sua terza edizione, il festival biennale vuole portare la traduzione fuori dalle aule universitarie del Dipartimento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

