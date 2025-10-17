Comunicare per curare | Trento ospita il seminario nazionale sui linguaggi della cura
La cura comincia dalle parole. È questo il messaggio che sabato 18 ottobre, all’ITAS Forum di Trento, animerà “Linguaggi della Cura”, il seminario promosso da AISLA, in collaborazione con i Centri Clinici NeMO e la Fondazione AriSLA. Un incontro aperto a professionisti della sanità, comunicatori. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
