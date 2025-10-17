Comune compra i libri del marito della sindaca polemiche a Brescia
Esposto alla Corte dei Conti in merito all'acquisto di 50 copie del volume scritto dal dottor Renzo Rozzini, marito della sindaca. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
