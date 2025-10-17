Comprare casa a Napoli nel distretto Fuorigrotta-Bagnoli prezzi in crescita
In Italia i prezzi delle case hanno registrato un calo medio dell’1,9% rispetto al 2024, con un valore medio nazionale di 1.815 euro al metro quadrato. Napoli si distingue per un andamento più variegato: alcune aree mostrano una crescita significativa, mentre altre risentono di una flessione dovuta al calo della domanda o alla saturazione del mercato. L’analisi dei dati di Idealista relativi al terzo trimestre 2025 evidenzia come la città partenopea stia attraversando una fase di assestamento, con forti differenze tra le zone periferiche e i quartieri più centrali o di pregio. I quartieri in crescita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
