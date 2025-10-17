Comparto igiene ambientale lavoratori in sciopero | richieste su salari e sicurezza
“Grande adesione per lo sciopero nazionale dell'igiene ambientale nelle strutture di Ferrara”. E’ il commento di Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel per la manifestazione tenutasi in città nella mattina di venerdì 17. Uno sciopero che nasce dalla rivendicazione delle lavoratrici e dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Sinnai, venerdì di sciopero per il Comparto Igiene ambientale - X Vai su X
? VENERDÌ 17 OTTOBRE POSSIBILI DISAGI PER SCIOPERO DEL SETTORE IGIENE AMBIENTALE Le principali organizzazioni sindacali hanno indetto per la giornata di venerdì 17 ottobre uno sciopero nazionale per il comparto igiene ambientale. Potreb - facebook.com Vai su Facebook
Alta adesione allo sciopero del comparto igiene ambientale: picchi dell'80% a Trani - Molto buona l'adesione nella Bat delle lavoratrici e i lavoratori del comparto igiene ambientale allo sciopero generale a sostegno del rinnovo del CCNL dei servizi ambientali proclamato a livello nazi ... Da traniviva.it
Sciopero lavoratori Amiu, protesta alla Volpara e caos traffico in Val Bisagno - Gli addetti del comparto igiene ambientale chiedono il rinnovo del contratto collettivo, ma anche più attenzione a salute e sicurezza ... Si legge su rainews.it
Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale: disagi in provincia di Brindisi, servizi ridotti e divieti di conferimento - Venerdì 17 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale dei lavoratori del comparto di igiene ambientale, indetto dalle organizzazioni sindacali FP- Da brundisium.net