Comparto igiene ambientale lavoratori in sciopero | richieste su salari e sicurezza

Ferraratoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Grande adesione per lo sciopero nazionale dell'igiene ambientale nelle strutture di Ferrara”. E’ il commento di Fp Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel per la manifestazione tenutasi in città nella mattina di venerdì 17. Uno sciopero che nasce dalla rivendicazione delle lavoratrici e dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

