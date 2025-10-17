Comolli sarà il nuovo AD della Juve | Elkann gli affida i pieni poteri ecco quali saranno i suoi compiti

Comolli sarà il nuovo AD della Juve: tutti i dettagli sul ruolo e sui compiti del dirigente francese, le ultimissime. Una “rivoluzione” non tecnica, ma che segna l’inizio di una nuova era. La Juventus ha definito il suo nuovo assetto di potere: come riportato da La Gazzetta dello Sport e confermato dalle liste per il nuovo CdA, Damien Comolli sarà il nuovo amministratore delegato, Maurizio Scanavino lascerà il suo incarico, e per Giorgio Chiellini si profila un prestigioso ruolo in Federcalcio, ma non nel board del club. A completare il quadro, l’ingresso di un rappresentante del nuovo socio di minoranza, Tether. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comolli sarà il nuovo AD della Juve: Elkann gli affida i pieni poteri, ecco quali saranno i suoi compiti

