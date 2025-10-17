Cernobbio, 17 ott. (Adnkronos) - “Le aziende italiane hanno iniziato a sperimentare con l'intelligenza artificiale, ma ora serve un salto di scala: bisogna passare dalla fase di prova alla vera industrializzazione dei modelli”, ha dichiarato Fabio Pascali, country manager di Cloudera Italia, durante la diretta speciale dell'Adnkronos da Comolake 2025. “Molte organizzazioni, pubbliche e private, hanno scoperto che i modelli cloud ‘as a service' possono generare criticità, sia sui costi sia sulla sovranità del dato”, ha spiegato. “Noi entriamo in gioco proprio qui, offrendo una piattaforma unica per la gestione dei dati e dell'AI, capace di operare sia nel cloud sia on premise, garantendo sicurezza, controllo e indipendenza”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Comolake, Pascali (Cloudera): "Sovranità digitale e dati sicuri, così si industrializza l'AI"