Comolake Italiano Luiss | Tutti i nostri laureati studiano intelligenza artificiale
(Adnkronos) – “Abbiamo introdotto un corso obbligatorio di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale per tutti gli studenti magistrali. È una scelta precisa: alla Luiss non ci si laurea se non si sa cos’è l’intelligenza artificiale e come usarla”, ha dichiarato Giuseppe Italiano, professore di computer science e prorettore all’intelligenza artificiale della Luiss Guido Carli, in un'intervista all’Adnkronos . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il ministro della Difesa Crosetto a ComoLake: “L’obiettivo è arrivare a un organico più ampio, pienamente autonomo, capace di agire con efficacia su tutto lo spettro della minaccia” - facebook.com Vai su Facebook
ComoLake 2025, l’Italia che costruisce il futuro digitale https://lavocedelpatriota.it/comolake-2025-litalia-che-costruisce-il-futuro-digitale/… via @vocedelpatriota - di @alenardone - X Vai su X
Comolake, Italiano (Luiss): “Tutti i nostri laureati studiano intelligenza artificiale” - (Adnkronos) – “Abbiamo introdotto un corso obbligatorio di alfabetizzazione all’intelligenza artificiale per tutti gli studenti magistrali. Si legge su pianetagenoa1893.net