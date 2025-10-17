Comolake Bruno CdS | L’AI nella giustizia amministrativa non sostituisce la decisione umana
(Adnkronos) – “Abbiamo introdotto l’intelligenza artificiale nella giustizia amministrativa per aumentare l’efficienza, ma senza mai intaccare la centralità della decisione umana”, ha dichiarato Brunella Bruno, consigliera di Stato, in un’intervista all’Adnkronos durante la conferenza Comolake 2025. “La nostra piattaforma di intelligenza artificiale e business intelligence nasce da una strategia autonoma, definita prima ancora che esistessero . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
