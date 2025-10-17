Comolake Awards 2025 assegnate targhe e premi speciali ad aziende e startup

(Adnkronos) – Si è svolta ieri sera, 16 ottobre, a Villa Erba, la cerimonia di consegna dei 'Digital innovation forum – Comolake awards 2025', organizzati da Micromegas comunicazione. La serata ha celebrato i progetti più innovativi e meritevoli nel panorama pubblico e privato, capaci di generare un impatto concreto, misurabile e replicabile grazie all’adozione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Comolake Awards 2025, assegnate targhe e premi speciali ad aziende e startup - La giuria, composta dai membri del comitato scientifico della Fondazione Innovazione Digitale Ets, ha selezionato le aziende e i progetti meritevoli tra le candidature pervenute nelle quattro aree tem ... Come scrive adnkronos.com

A Giustizia amministrativa 'ComoLake Award 2025' per innovazione digitale - Premiata la Piattaforma di Business Intelligence e Intelligenza Artificiale come modello di integrazione tecnologica e di governance pubblica ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

ComoLake 2025, il premio Nobel per la fisica Gerardus ’t Hooft al Digital Innovation Forum - Dal 14 al 17 ottobre, a Villa Erba di Cernobbio, istituzioni, imprese, pubblica amministrazione e università provenienti da oltre 15 Paesi si incontrano per raccontare il futuro dell’innovazione ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it