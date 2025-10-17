ComoLake 2025 | tra i protagonisti l’Università Campus Bio-Medico di Roma

L’innovazione tecnologica al servizio della medicina riabilitativa è stata al centro della seconda giornata di ComoLake 2025, il Digital Innovation Forum che ha animato Villa Erba di Cernobbio riunendo premi Nobel, scienziati, rappresentanti delle istituzioni e leader d’impresa per discutere di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anche quest’anno #INWIT sarà tra i protagonisti del #ComoLake2025 – Digital Innovation Forum, il luogo dove da domani 14 al 17 ottobre, si incontrano tecnologia, sostenibilità e futuro. ? Il 14 ottobre, alle 10:25, Diego Galli, Direttore Generale INWIT, nell - X Vai su X

L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) si conferma protagonista indiscussa dell'ecosistema innovativo italiano, assumendo il ruolo di partner strategico per l'Area #Startup del prestigioso #ComoLake2025, il Digital Innovation Forum in pro - facebook.com Vai su Facebook

Nella seconda giornata del ComoLake 2025 l’Italia continua a essere protagonista - Villa Erba ospita il ComoLake2025: anche la seconda giornata a Cernobbio ha visto centrali scienza, economia e istituzioni. Si legge su primacomo.it

Le startup al centro della giornata conclusiva di ComoLake - E' iniziata la giornata conclusiva di ComoLake 2025, interamente dedicata al mondo delle startup e dell'innovazione imprenditoriale. Lo riporta msn.com

ComoLake 2025, Università Campus Bio-Medico di Roma tra i protagonisti della tavola rotonda su Human Functioning e Medicina Riabilitativa - Si è parlato anche di dialogo tra innovazione tecnologica e medicina riabilitativa alla tre giorni di ComoLake 2025, il Digital Innovation Forum che ha riunito a Villa Erba di Cernobbio premi Nobel, l ... Scrive adnkronos.com