ComoLake 2025 | tra i protagonisti l’Università Campus Bio-Medico di Roma

Quicomo.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’innovazione tecnologica al servizio della medicina riabilitativa è stata al centro della seconda giornata di ComoLake 2025, il Digital Innovation Forum che ha animato Villa Erba di Cernobbio riunendo premi Nobel, scienziati, rappresentanti delle istituzioni e leader d’impresa per discutere di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

