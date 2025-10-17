Como | voli ad alto rischio con l’elicottero senza autorizzazione due denunce

Como, 17 ottobre 2025 – Un servizio di trasporto aereo commerciale e di " operazioni specializzate ad alto rischio", svolto per anni, senza le previste autorizzazioni: il Certificato di operatore aereo e la Dichiarazione "Specialised Operations", e la licenza di pilota commerciale. L'attività è stata scoperta nel Comasco dalla Sezione Aerea di Varese e del Gruppo di Como del Roan della Guardia di finanza, individuando due soggetti che, impiegando un elicottero di proprietà di una società da loro stessi costituita, portavano avanti l'attività. Sono stati entrambi denunciati con le accuse do abusivo esercizio di professione, abusivo esercizio della navigazione aerea e inosservanza delle norme in materia della sicurezza del volo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

