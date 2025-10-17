Como spedizione punitiva in carcere per lo spaccio di droga | feriti 3 agenti della Penitenziaria

Como, 17 ottobre 2025 – Una vera e propria spedizione punitiva, tra due gruppi di detenuti, forse legata alla gestione dello spaccio interno di droga tra marocchini ed egiziani. Un’aggressione feroce, contenuta e sventata ieri dalla polizia penitenziaria della casa circondariale Bassone di Como, e conclusa con il ferimento di tre agenti: due raggiunti da fendenti sferrati con lame realizzate artigianalmente, il terzo con una sospetta frattura a una mano. La disputa tra i due gruppi, si è inferocita quando i marocchini, una decina che facevano rientro dall’ora d’aria, hanno tentato di entrare nella sezione in cui si trovavano gli egiziani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, spedizione punitiva in carcere per lo spaccio di droga: feriti 3 agenti della Penitenziaria

