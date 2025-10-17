Como-Juventus le probabili formazioni | in campo domenica al Sinigaglia all' ora di pranzo

Risalgono addirittura al 1950 e il al 1952 due successi casalinghi del Como contro la Juventus in Serie A. Da allora i lariani non hanno più ottenuto alcuna vittoria nelle successive undici gare di Serie A disputate al Sinigaglia contro i bianconeri. Como-Juventus, partita valida per la 7ª. 🔗 Leggi su Quicomo.it

News recenti che potrebbero piacerti

Verso Como-Juventus, Tudor pesca il 'jolly' Koopmeiners: dove può giocare - facebook.com Vai su Facebook

Tra Como, Real Madrid e Lazio, la #Juventus è attesa da un trittico di fuoco Ma per @GianniBalzarini è soprattutto una la gara da temere davvero, per un motivo ben preciso - X Vai su X

Probabili formazioni Como-Juventus: la scelta su Morata, Conceicao e David - Dopo le partite del sabato, la 7^ giornata di Serie A proseguirà il giorno successivo ... Scrive fantamaster.it

Como-Juventus, le probabili formazioni: in campo domenica al Sinigaglia all'ora di pranzo - Risalgono addirittura al 1950 e il al 1952 due successi casalinghi del Como contro la Juventus in Serie A. Segnala quicomo.it

Como-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv - Ecco tutte le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire il match in tv e streaming. Lo riporta sportpaper.it