Como-Juventus domenica 19 ottobre 2025 ore 12 | 30 | formazioni quote pronostici

La Juventus fa visita al Como al Sinigaglia nel lunch match domenicale del prossimo turno di Serie A con l’obiettivo di metter fine alla serie di pareggi e tornare al successo. I bianconeri, al momento a quota 12 punti in classifica, sono l’unica squadra ancora imbattuta in campionato insieme all’Atalanta, ma ha rallentato il percorso . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Como-Juventus (domenica 19 ottobre 2025 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Le probabili scelte del tecnico croato per Como-Juventus https://mdst.it/43gsxYw #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Il Como prepara la sfida contro la Juventus sapendo di dover fare a meno di parecchi giocatori. Assente Rodriguez che sconterà la seconda giornata di squalifica. Out anche Addai. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/10/16/calcio-como-allarme-estern - X Vai su X

Como-Juventus: diretta solo su Dazn o anche su Sky? Probabili formazioni e analisi tattica del match - Como–Juventus, domenica 19 ottobre ore 12:30: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming su DAZN, analisi e pronostico del match ... tag24.it scrive

Como-Juventus, i precedenti: 15 vittorie a 3 per i bianconeri - La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza i precedenti con il Como, prossimo avversario dei bianconeri nel lunch match di domenica alle 12:30 al Senigaglia: " SERIE A | ... Scrive tuttojuve.com

Como-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv - Ecco tutte le info sulle formazioni e le indicazioni su come seguire il match in tv e streaming. Da sportpaper.it