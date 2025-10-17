Como Juve Tudor valuta la rivoluzione tattica | può cambiare la posizione di Yildiz e sugli attaccanti… Le primissime idee verso il rientro dopo a sosta

Como Juve, Tudor valuta la rivoluzione tattica: tutti gli aggiornamenti sul possibile modulo usato dal mister. Dopo una sosta per le nazionali carica di notizie sicuramente non positive, è finalmente tempo di pensare al campo. La Juventus si prepara alla delicata trasferta contro il Como, e per ritrovare la vittoria Igor Tudor sta studiando una vera e propria rivoluzione tattica. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico croato starebbe seriamente pensando di abbandonare il 3-4-2-1 per passare a un più offensivo 3-5-2. L’idea nasce da quanto visto nella seconda parte del big match contro il Milan, quando l’ingresso delle due punte aveva cambiato l’inerzia della gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Como Juve, Tudor valuta la rivoluzione tattica: può cambiare la posizione di Yildiz e sugli attaccanti… Le primissime idee verso il rientro dopo a sosta

