Como Juve Tudor può lasciare fuori dai titolari lui! La mossa del tecnico per dare una scossa al reparto offensivo | l’ultima idea

Como Juve, il 3-4-1-2 esclude le ali pure: il portoghese, uomo più in forma, rischia la panchina per far spazio a Vlahovic e Openda. È la suggestione tattica del momento, la mossa a sorpresa che Igor Tudor starebbe studiando per sbloccare l’attacco della Juventus in vista della trasferta di Como. Ma il possibile passaggio al 3-4-1-2, se da un lato risolverebbe il problema dell’abbondanza di prime punte, dall’altro creerebbe un dilemma doloroso: chi resterebbe fuori? Il primo indiziato, come riportato da Gianni Balzarini, sarebbe paradossalmente il giocatore più in forma della squadra: Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

