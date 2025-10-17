Como Juve Tudor può lasciare fuori dai titolari lui! La mossa del tecnico per dare una scossa al reparto offensivo | l’ultima idea
Como Juve, il 3-4-1-2 esclude le ali pure: il portoghese, uomo più in forma, rischia la panchina per far spazio a Vlahovic e Openda. È la suggestione tattica del momento, la mossa a sorpresa che Igor Tudor starebbe studiando per sbloccare l’attacco della Juventus in vista della trasferta di Como. Ma il possibile passaggio al 3-4-1-2, se da un lato risolverebbe il problema dell’abbondanza di prime punte, dall’altro creerebbe un dilemma doloroso: chi resterebbe fuori? Il primo indiziato, come riportato da Gianni Balzarini, sarebbe paradossalmente il giocatore più in forma della squadra: Francisco Conceicao. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juve, Tudor cambia l’attacco: tentazione 3-5-2 col Como, sarebbe la scelta giusta? Il tecnico bianconero sta pensando di riproporre dall’inizio la formazione varata nel finale di gara contro il Milan, con due punte davanti e cinque a centrocampo. Le scelte ri - facebook.com Vai su Facebook
Juve, nuovo attacco a Como: per Tudor tentazione 3-5-2 con Yildiz e uno tra Vlahovic e David - X Vai su X
Modulo Juve, Tudor cambia tutto in vista del Como: spunta questa ipotesi con le due punte, due i favoriti per partire dall’inizio! I dettagli - Modulo Juve, Balzarini lancia l’indiscrezione: il tecnico studia il tandem offensivo per la sfida contro il Como, sarebbe un segnale di apertura Una svolta tattica per uscire dalla crisi del gol, un e ... Segnala juventusnews24.com
Como Juve probabili formazioni: dal numero 9 titolare al possibile cambio modulo, le primissime sensazioni di Tudor verso il match del Sinigaglia - Como Juve probabili formazioni: quali sono le prime sensazioni di Tudor in vista del match del Sinigaglia, in programma domenica alle 12. juventusnews24.com scrive
Como-Juventus: Tudor dà fiducia a Vlahovic, può tornare titolare al Sinigaglia - Le nazionali hanno restituito alla Juve un Yildiz in gran forma (tre gol in due partite con la Turchia) e un ritrovato Dusan Vlahovic. Segnala sport.sky.it