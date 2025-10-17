Como Juve Tudor dovrà sciogliere questi due importanti dubbi di formazione | dalla difesa all’attacco ecco chi potrebbe giocare
Como Juve, Tudor dovrà sciogliere questi due importanti dubbi di formazione: i dettagli sui candidati alla maglia da titolare. La sosta è finita, i nazionali sono tornati. La Juve si rituffa sul campionato e sulla preparazione della delicata trasferta contro il Como, ma Igor Tudor deve fare i conti con un piccolo imprevisto e due grandi dubbi di formazione. Come riportato da Tuttosport, all’appello ieri mancava Weston McKennie, bloccato da un problema aereo e atteso a Torino solo nella giornata di oggi. Il tecnico croato, che deve ancora fare a meno degli infortunati Bremer e Cabal, ha però le idee abbastanza chiare: si proseguirà sulla strada del 3-4-2-1, con l’ipotesi della doppia punta da utilizzare come soluzione a partita in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juve, chi giocherà al posto di Bremer? Le possibili scelte di Todor in vista del Como. E voi chi schierereste titolare? Prove di Juve anti Como alla Continassa. Tudor ha lavorato col gruppo completo dei reduci dalle nazionali a meno di McKennie, attes - facebook.com Vai su Facebook
Ha sicuramente il cuore diviso a metà: a Como è stato lancoato da giocatore e da allenatore. Alla Juve è diventato immenso - X Vai su X
Como Juve, Tudor valuta la rivoluzione tattica: può cambiare la posizione di Yildiz e sugli attaccanti… Le primissime idee verso il rientro dopo a sosta - Como Juve, Tudor valuta la rivoluzione tattica: tutti gli aggiornamenti sul possibile modulo usato dal mister Dopo una sosta per le nazionali carica di notizie sicuramente non positive, è finalmente t ... Da juventusnews24.com
Verso Como-Juventus, Tudor pesca il 'jolly' Koopmeiners: dove può giocare - 2 l'olandese potrebbe posizionarsi alla destra di Locatelli, in una posizione che gli darebbe anche la libertà di avanzare verso le punte. Segnala ilbianconero.com
Como Juve, Tudor prova a scuotere i suoi: domenica l’attacco potrebbe essere rivoluzionato così! L’ultima idea del tecnico croato - Como Juve, svolta tattica per i bianconeri alla ripresa del campionato: il tecnico pronto a lanciare il tandem offensivo per risolvere il problema del gol La sosta per le nazionali come un laboratorio ... Segnala juventusnews24.com