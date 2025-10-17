Como Juve Tudor dovrà sciogliere questi due importanti dubbi di formazione | dalla difesa all’attacco ecco chi potrebbe giocare

Como Juve, Tudor dovrà sciogliere questi due importanti dubbi di formazione: i dettagli sui candidati alla maglia da titolare. La sosta è finita, i nazionali sono tornati. La Juve si rituffa sul campionato e sulla preparazione della delicata trasferta contro il Como, ma Igor Tudor deve fare i conti con un piccolo imprevisto e due grandi dubbi di formazione. Come riportato da Tuttosport, all’appello ieri mancava Weston McKennie, bloccato da un problema aereo e atteso a Torino solo nella giornata di oggi. Il tecnico croato, che deve ancora fare a meno degli infortunati Bremer e Cabal, ha però le idee abbastanza chiare: si proseguirà sulla strada del 3-4-2-1, con l’ipotesi della doppia punta da utilizzare come soluzione a partita in corso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

