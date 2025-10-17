Como Juve probabili formazioni | dal numero 9 titolare al possibile cambio modulo le primissime sensazioni di Tudor verso il match del Sinigaglia

Como Juve probabili formazioni: quali sono le prime sensazioni di Tudor in vista del match del Sinigaglia, in programma domenica alle 12.30. Un rebus tattico per scacciare la "pareggite ". A due giorni dalla delicata trasferta di Como, Igor Tudor studia le sue mosse per ritrovare una vittoria che alla Juve manca da più di un mese. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il tecnico croato è pronto ad affidarsi di nuovo a Dusan Vlahovic dal primo minuto, ma valuta anche un possibile cambio di modulo, con un turno di riposo per Francisco Conceicao. QUI: Como Juve, attenzione a Nico Paz! Fabregas ha creato una squadra vera, l'analisi dei prossimi avversari dei bianconeri Tribuna Juve – VIDEO di Paolo Rossi Vlahovic in pole, ma occhio al turnover.

