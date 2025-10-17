Como Juve emergenza totale per Fabregas | senza allenatore e con gli esterni contati L’avvicinamento alla sfida di Serie A dei bianconeri
Como Juve, emergenza totale per Fabregas: gli aggiornamenti sui padroni di casa in vista della sfida contro i bianconeri. Una settimana a dir poco turbolenta, un’emergenza che non accenna a diminuire. Il Como si avvicina alla prestigiosa sfida casalinga contro la Juventus in una situazione a dir poco critica, tra squalifiche pesanti e un’infermeria che si è riempita proprio sul più bello. Il tutto, in un clima reso rovente dal dibattito sulla possibile trasferta in Australia per la partita contro il Milan. Per la sfida contro i bianconeri, in programma domenica alle 12:30, i lariani dovranno fare a meno della loro guida tecnica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le probabili scelte del tecnico croato per Como-Juventus https://mdst.it/43gsxYw #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Ha sicuramente il cuore diviso a metà: a Como è stato lancoato da giocatore e da allenatore. Alla Juve è diventato immenso - X Vai su X
Emergenza difesa a Como - Per domenica secondo Repubblica Torino, Kalulu sarà confermato sulla fascia destra nei quattro di centrocampo, mentre in difesa la linea sarà composta da Gatti a destra, Rugani al ... Si legge su tuttojuve.com
Pagina 1 | Atalanta e Juve davanti, Lazio in emergenza totale: un altro top infortunato, il nome è pesantissimo - Sarri concede un po' di riposo alla squadra ma deve fare i conti con le assenze in vista del rientro in campo dopo la sosta ... tuttosport.com scrive
Juve, emergenza in difesa. Anche a Tudor toccherà sperimentare (Sportmediaset) - Emergenza difesa per la Juve: Bremer operato, Cabal e Pedro Felipe out. Si legge su ilnapolista.it