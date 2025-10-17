Como Juve Braglia avverte i bianconeri | Quella di domenica è la più difficile delle prossime tre Poi dà un consiglio tattico a Tudor

Como Juve, Braglia non ha dubbi: la trasferta con i lariani è la più difficile del trittico. E avverte Tudor: la difesa a tre può essere un boomerang. Un avvertimento che suona come un vero e proprio allarme. Alla vigilia della ripresa del campionato, l’ex portiere Simone Braglia, intervenuto durante la trasmissione “Maracanà” su TMW Radio, ha messo in guardia la Juventus. Secondo la sua analisi, la trasferta di Como è la partita più insidiosa del trittico terribile che attende i bianconeri, un test che, se affrontato con l’assetto tattico sbagliato, potrebbe rivelarsi fatale. Braglia: un Como in salute contro una Juve confusa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

