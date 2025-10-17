Commento al Vangelo di oggi 17 ottobre 2025 | Lc 12,1-7

Meditiamo il Vangelo del 17 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura: valete più di molti passeri!» Sant’Ignazio. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 17 ottobre 2025: Lc 12,1-7

