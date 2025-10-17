Come ti permetti! Formigli indiavolato con l’ospite che lo provoca | rissa sfiorata VIDEO

News TV. Il confronto tra Corrado Formigli e Italo Bocchino ha infiammato ancora una volta il dibattito televisivo italiano, ponendo al centro della scena le complesse dinamiche legate al conflitto in Medio Oriente. Durante l’ultima puntata di Piazza Pulita su La7, le divergenze tra le posizioni filo-israeliane e quelle critiche verso il governo di Tel Aviv sono esplose in uno scambio dai toni infuocati. Crocevia di tensioni e sensibilità politiche, la puntata ha rappresentato uno spaccato delle difficoltà che oggi attraversano il dibattito pubblico su Israele e Hamas. Bocchino, vicino alle posizioni della destra e sostenitore delle ragioni di Israele, si è scontrato duramente con il conduttore, che ha espresso invece una visione più critica e indipendente. 🔗 Leggi su Tvzap.it

