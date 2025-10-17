Come sta l'operaio ferito dal macchinario crollato su due lavoratori l'altro è morto

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fratture multiple con 40 giorni di prognosi ma non rischia di morire l'operaio rimasto ferito nell'incidente sul lavoro sulla Tiburtina in zona Settecamini a Roma. L'altro operaio è morto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

