Daniele Lavia non ha potuto partecipare ai Mondiali 2025 di volley maschile a causa di un brutto infortunio occorso durante la fase di preparazione per la rassegna iridata e l’Italia ha dovuto fare a meno di uno schiacciatore titolare, riuscendo comunque a conquistare il titolo a Manila e a confermarsi sul torno. Al termine della finale contro la Bulgaria gli azzurri hanno dedicato il trionfo al loro compagno di squadra e il capitano Simone Giannelli ha portato la maglia del martello sul gradino più alto del podio. Un vero e proprio tributo arrivato da parte di tutto il gruppo anche attraverso le varie dichiarazioni, riconoscendo l’importanza dell’attaccante e ammettendo di averne sentito la mancanza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come sta Daniele Lavia? Il recupero ritarda. Quando torna a giocare? Da Re: “Contenzioso con la Federazione”