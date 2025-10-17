Come si fermava Ronaldo il Fenomeno
Ronaldo il Fenomeno, per quelli della mia generazione, distingue chi ha visto da chi non ha visto, chi sa da chi non sa che non c'è mai stato e forse mai ci sarà un giocatore come lui. Chi ne parla lo fa con questa scintilla di consapevolezza negli occhi, e Marcel Desailly, che in Serie A ha fatto in tempo ad affrontarlo per una stagione, non fa eccezione. Ho incontrato l'ex centrocampista francese poco dopo la sua ospitata nella puntata live di The Overlap, il celebre podcast condotto da Gary Neville, Ian Wright, Roy Keane e Jamie Carragher, durante l'assemblea generale della EFC, in cui sarebbe potuto essere scambiato per uno dei dirigenti che hanno fatto da pubblico. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
