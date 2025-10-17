Come passare a Windows 11 e trasformare il PC in un ‘Agente AI’ | tutte le novità del nuovo OS di Microsoft

Fanpage.it | 17 ott 2025

Con Windows?11 il PC diventa più intelligente: grazie a numerose funzionalità IA è possibile trasformarlo in un assistente personale. Il nuovo sistema operativo può essere installato sui PC Microsoft compatibili e introduce innovazioni importanti, tra queste Copilot, strumenti potenziati e nuove modalità di interazione con app e contenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

