Come passare a Windows 11 e trasformare il PC in un ‘Agente AI’ | tutte le novità del nuovo OS di Microsoft

Con Windows?11 il PC diventa più intelligente: grazie a numerose funzionalità IA è possibile trasformarlo in un assistente personale. Il nuovo sistema operativo può essere installato sui PC Microsoft compatibili e introduce innovazioni importanti, tra queste Copilot, strumenti potenziati e nuove modalità di interazione con app e contenuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Oggi è il 14 ottobre, una data che segna la fine del supporto ufficiale per Windows 10. Niente più aggiornamenti di sicurezza, patch o assistenza Microsoft. Se lo usi ancora in azienda, è il momento di passare a Windows 11 o valutare una migrazione sicura - facebook.com Vai su Facebook

Il 14 ottobre potrebbe passare in Consiglio UE una legge che prevede la copiatura di tutte le nostre foto, video, a determinate condizioni anche chat, appena caricate sullo smartphone e computer prima che vengano spedite nelle chat crittografate - X Vai su X

Come passare a Windows 11 e trasformare il PC in un ‘Agente AI’: tutte le novità del nuovo OS di Microsoft - Con Windows 11 il PC diventa più intelligente: grazie a numerose funzionalità IA è possibile trasformarlo in un assistente personale ... Lo riporta fanpage.it

Il tool per aggiornare da Windows 10 a Windows 11 non funziona più: Microsoft indaga - Microsoft ha confermato un problema tecnico che impedisce al Media Creation Tool di funzionare correttamente sui dispositivi con Windows 10, proprio a pochi giorni dalla fine del supporto ufficiale de ... Come scrive hwupgrade.it

Windows 11 è lento? Tutta colpa di queste due funzioni - Microsoft ammette che OneDrive e gli effetti visivi di Windows 11/10 come ombre e animazioni possono rallentare significativamente il sistema. msn.com scrive