La famiglia di Diane Keaton ha confermato che l’attrice premio Oscar è morta di polmonite batterica l’11 ottobre scorso, all’età di 79 anni. In una dichiarazione esclusiva rilasciata a PEOPLE, i suoi cari hanno voluto ringraziare i fan per l’ondata di affetto ricevuta in questi giorni difficili: “ La famiglia Keaton è molto grata per gli straordinari messaggi di amore e sostegno ricevuti in questi ultimi giorni per la loro amata Diane, che è venuta a mancare a causa di una polmonite l’11 ottobre “. Il certificato di morte specifica che la causa del decesso è stata una polmonite batterica primaria, senza altre condizioni significative che abbiano contribuito alla morte. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Com’è morta Diane Keaton? La famiglia rivela la tragica verità (e Woody Allen la ricorda addolorato)

