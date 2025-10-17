Com'è andato il vertice sulla manovra e cosa ha deciso il governo sui contributi dalle banche
Il governo sembra aver trovato un'intesa sui contributi da banche e assicurazioni con cui punta a recuperare circa 4,4 miliardi per finanziare la legge di bilancio, che oggi approderà in Cdm. Secondo quanto si apprende non ci sarà una tassa sugli extraprofitti delle banche ma un'imposta al 27,5%, anziché il 40%, sulle riserve relative al 2023. 🔗 Leggi su Fanpage.it
