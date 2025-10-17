La finale del Six Kings Slam tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix: la nota piattaforma detiene i diritti del ricchissimo torneo di esibizione sul cemento di Riad e, dopo aver seguito i match del fuoriclasse altoatesino contro il greco Stefanos Tsitsipas e il serbo Novak Djokovic (oltre agli altri incontri in Medio Oriente), si appresta anche a rendere fruibile l’attesissimo atto conclusivo a tutti i propri abbonati. In Medio Oriente si consumerà un nuovo capitolo della vibrante rivalità tra i due tennisti, che nel corso di questa annata agonistica si sono dati appuntamento anche nelle finali di tre Slam (Sinner ha prevalso a Wimbledon, Alcaraz ha avuto la meglio al Roland Garros e agli US Open). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come abbonarsi a Netflix per vedere Sinner-Alcaraz: i costi e dove guardare la finale del Six Kings Slam