Combattere la stanchezza | cosa serve davvero al tuo corpo
Ti sei mai chiesto perché ti senti sempre a corto di energie? Non sei solo. Tra lavoro, famiglia e mille impegni, la stanchezza cronica è diventata quasi una normalità per molti italiani. L’OMS conferma che circa il 20% degli adulti lamenta una fatica che non passa mai, e spesso la causa si nasconde in ciò che manca al nostro corpo. Non parliamo di un altro espresso al volo – sarebbe troppo facile. Il problema affonda le radici in qualcosa di molto più basilare: gli squilibri minerali che, giorno dopo giorno, prosciugano le nostre riserve energetiche. Il magnesio? Ecco l’attore principale spesso dimenticato in questa storia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
