Coltivazione di canapa indiana in casa | denunciato insospettabile

Tempo di lettura: < 1 minuto Negli ultimi giorni, nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, i militari della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano avevano notato degli strani movimenti all'interno di un giardino privato di una delle tante villette autonome che sorgono nel comune di Luogosano. Questa mattina, quei sospetti sono diventati certezza: all'esito di una attenta perquisizione domiciliare, infatti, all'interno dell'abitazione di un 53enne del posto sono state trovate due piante di canapa indiana già in essiccazione, accanto ad alcuni grammi di marijuana già "pronta all'uso".

