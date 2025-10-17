Coltello puntato al minorenne che aveva lasciato la fidanzatina 37enne condannato

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato un 37enne del Napoletano: ha minacciato un minorenne che aveva lasciato la figlia della compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ancora un episodio si microcriminalità in centro a Campobasso. Questa mattina, in Viale del Castello, un uomo è stato rapinato da un giovane, pregiudicato del capoluogo, che gli ha puntato contro un coltello e si è fatto dare i soldi che aveva nel portafogli, cir - facebook.com Vai su Facebook

Coltello puntato al minorenne che aveva lasciato la fidanzatina, 37enne condannato - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato un 37enne del Napoletano: ha minacciato un minorenne che aveva lasciato la figlia della compagna ... Lo riporta fanpage.it

Coltello contro minore che aveva lasciato fidanzatina,condannato - Puntando il coltello contro un minorenne intendeva vendicare la figlia della sua compagna, che era stata lasciata dal ragazzino: condanna a 9 mesi e 15 giorni di reclusione per un 37enne residente del ... ansa.it scrive