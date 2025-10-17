Colpo in un distributore carburanti | colonnina self service sradicata col furgone

Ancora ladri in azione ad Altavilla Silentina. Dopo il furto messo a segno in un appartamento, la scorsa notte due malviventi, con il volto coperto, hanno sradicato la colonnina del self service di un distributore carburanti, situato in località Falagato e contenente il denaro versato dai clienti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

#ULTMORA Tentata rapina al distributore di carburanti di via San Pietro a #Pomigliano. Due individui armati di pistola, a bordo di una moto nera con targa coperta hanno tentato il colpo. I soggetti indossavano abiti neri, caschi integrali con visiere oscurate. Si - facebook.com Vai su Facebook

Il vetro del bar in frantumi e poi la razzia di sigarette: secondo colpo in un distributore in 48 ore https://ift.tt/7TOGRnp https://ift.tt/uOFp6Zq - X Vai su X

Raid notturno ai distributori: colonnine self razziate a Giarre, Mascali e Motta Sant’Anastasia - Una vera e propria scorribanda criminale quella andata in scena nelle scorse notti, ai danni di diversi distributori di carburante dislocati nei comuni di Giarre, Mascali e Motta Sant’Anastasia. Come scrive gazzettinonline.it

Scardinano la colonnina dei pagamenti di un distributore di carburanti ad Altavilla Silentina. E’ caccia ai ladri - Ad esser preso di mira un distributore di carburanti in cui i ladri sono arrivati a bordo di un furgone bianco. Si legge su ondanews.it

Camionista dorme al distributore di benzina, scoppia la lite - Camionista dorme al distributore di benzina, scoppia la lite. Si legge su laprovinciadibiella.it