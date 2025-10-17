Colpi Bassetti la rubrica di salute | influenza come si distingue dal Covid? | Video

Ilsecoloxix.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Appuntamento su Il Secolo XIX online con la rubricaColpi Bassetti”. In dialogo con Guido Filippi, il professore e direttore di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti ogni venerdì espone un tema sanitario di attualità. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

colpi bassetti la rubrica di salute influenza come si distingue dal covid video

© Ilsecoloxix.it - "Colpi Bassetti", la rubrica di salute: influenza, come si distingue dal Covid? | Video

Leggi anche questi approfondimenti

Salmone, i rischi per la salute. Bassetti: «Pochi sanno come viene allevato». Qual è il peggiore da comprare - Spesso viene scelto per le sue proprietà benefiche: ricco di Omega 3, vitamine del gruppo ... Lo riporta leggo.it

Bassetti, 'non si può morire di botulino, troppa superficialità in preparazione alimenti' - "Non si può morire di botulino nel 2025 e non ci possono essere così tanti intossicati, con casi prima in Sardegna e in questi giorni in Calabria. Come scrive adnkronos.com

Botulino, Bassetti: «Il veleno più letale di tutti, troppa ignoranza e poca prevenzione» - Così esordisce l'infettivologo Matteo Bassetti al Messaggero, in un commento preoccupato sull'aumento dei casi di botulino nella ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Colpi Bassetti Rubrica Salute