Colori d' autunno | la magia del foliage sul lago di Como
Per alcuni è la stagione più bella dell'anno. E non c'è dubbio che il foliage resti uno dei fenomeni più affascinanti della natura. E in questo senso il lago di Como si concede con tutti la magia dei colori d'autunno. Ecco quindi un percorso lariano, ma non solo, per scoprire il luoghi migliori. 🔗 Leggi su Quicomo.it
