Settimo turno di Bundesliga e il neopromosso Colonia di Kwasniok affronta in casa l’Augsburg di Wagner attualmente in zona salvezza. Per i Geissboecken ritorno alla vittoria prima della sosta sul campo dell’Hoffenheim, grazie al gol di El Mala ad inizio gara e ad una strenua resistenza nel finale. Squadra sempre più sorprendente e con individualità importanti che sembra avere qualcosa in più e andare oltre ad una comoda . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Colonia-Augsburg (sabato 18 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici