Colombiana: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, 17 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Colombiana, film thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Colombia 1992. La piccola Cataleya Restrepo, di 9 anni, vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia: in particolare il padre intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale il suo scagnozzo Marco fa tutto il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la cosca, Don Luis manda Marco ad eliminare tutta l’innocente famiglia Restrepo: Fabio, prevedendo questa mossa, si sta preparando a scappare, quando viene accerchiato nella propria dimora e, dopo l’assassinio della moglie Alicia, non può fare altro che rispondere al fuoco. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Colombiana: tutto quello che c’è da sapere sul film