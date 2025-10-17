Colombiana | la spiegazione del finale del film
Il film Colombiana del 2011 ha avuto un finale ricco di azione che è riuscito a concludere molte delle trame del thriller. Coprodotto da Luc Besson e diretto da Olivier Megaton, la sceneggiatura di Colombiana era basata su Mathilda, originariamente scritta come sequel di Léon del 1994 da Besson, autore sia dell’iconico dramma poliziesco che del thriller d’azione del 2011. Molti dei temi di Colombiana e Leon si sovrappongono, con la storia di Cataleya che ricorda in modo inquietante quella di Mathilda, accolta dallo zio Emilio dopo che l’omicidio dei suoi genitori a Bogotá la costringe a fuggire negli Stati Uniti e la spinge a imparare a diventare un’assassina in questo intenso film con Zoe Saldana. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
