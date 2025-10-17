Colombiana | la spiegazione del finale del film

Cinefilos.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film Colombiana del 2011 ha avuto un finale ricco di azione che è riuscito a concludere molte delle trame del thriller. Coprodotto da Luc Besson e diretto da Olivier Megaton, la sceneggiatura di Colombiana era basata su Mathilda, originariamente scritta come sequel di Léon del 1994 da Besson, autore sia dell’iconico dramma poliziesco che del thriller d’azione del 2011. Molti dei temi di Colombiana e Leon si sovrappongono, con la storia di Cataleya che ricorda in modo inquietante quella di Mathilda, accolta dallo zio Emilio dopo che l’omicidio dei suoi genitori a Bogotá la costringe a fuggire negli Stati Uniti e la spinge a imparare a diventare un’assassina in questo intenso film con Zoe Saldana. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

colombiana spiegazione finale filmQuicksand: la spiegazione del finale del film - Scopri come si conclude il film thriller del 2023 Quicksand, leggendo qui la descrizione e la spiegazione del suo finale. Come scrive cinefilos.it

colombiana spiegazione finale filmQuicksand: trama, cast, finale, dove è girato il film in onda su Rai 4 - Quicksand film, thriller survival, in onda su Rai 4: una coppia intrappolata nella giungla colombiana tra sabbie mobili e segreti. Riporta maridacaterini.it

Cerca Video su questo argomento: Colombiana Spiegazione Finale Film