Colman Domingo è il perfetto testimonial di Valentino Beauty | Ho almeno 200 profumi e quello che preferisco sa di marshmallow

Gqitalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’inizio della settimana, mentre parlavo con Colman Domingo, il mio telefono ha vibrato più volte: tre avvisi di maltempo in rapida successione per venti forti, inondazioni improvvise, temporali violenti. Tutto sembrava convergere su New York City. Quando l’attore, candidato all’Oscar, si è collegato da Beacon, nello Stato di New York, la vista dalla sua finestra era grigia e uggiosa, proprio come quella che avevo davanti a me in città. Un paesaggio plumbeo, in netto contrasto con l’indole brillante e solare di Domingo. «Mi capita spesso di essere coinvolto in drammi o serie molto prestigiose», ha dichiarato durante la nostra videochiamata. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

