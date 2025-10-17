Collina microfonato nel match tra leggende avvisa tutti prima di iniziare | Se lo fate fischio

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pierluigi Collina torna ad arbitrare nel match beneficenza tra leggende del calcio. L'arbitro italiano viene microfonato e regala perle scherzando con i campioni sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

collina microfonato match leggendeCollina microfonato nel match tra leggende avvisa tutti prima di iniziare: “Se lo fate, fischio” - L’arbitro italiano viene microfonato e regala perle scherzando con i campioni sul terreno di gioco. Si legge su fanpage.it

Juventus, Collina torna sul match di Perugia: 'Condizioni del campo non erano così brutte' - Uno degli episodi più dolorosi della storia della Juventus è senza dubbio la sconfitta patita contro il Perugia il 14 maggio del 2000 che consegnò lo scudetto alla Lazio. Si legge su it.blastingnews.com

Buffon con Kaká, Riise con Collina: la notte delle leggende in Corea - A Seul è andata in scena una partita di beneficenza tra vecchie glorie del calcio, che sui loro profili social hanno pubblicato gli scatti della serata: ecco tutte le stelle presenti ... Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Collina Microfonato Match Leggende