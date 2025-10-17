Collina microfonato nel match tra leggende avvisa tutti prima di iniziare | Se lo fate fischio
Pierluigi Collina torna ad arbitrare nel match beneficenza tra leggende del calcio. L'arbitro italiano viene microfonato e regala perle scherzando con i campioni sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Generale: dietro la collina! Grazie. #elezionitoscana2025 #toscana2025 #elezioniregionali2025 #Lega #Vannacci - X Vai su X
Per “SCRITTORI IN COLLINA 2025 Venerdi 26 settembre alle ore 18.30 al Paluc in strada Baldissero 1, @davidelongo71 e il suo nuovo romanzo “La donna della mansarda”. Per l’occasione l’autore dialogherà con lo scrittore @dariovoltolini Seguirà una “gal - facebook.com Vai su Facebook
Collina microfonato nel match tra leggende avvisa tutti prima di iniziare: “Se lo fate, fischio” - L’arbitro italiano viene microfonato e regala perle scherzando con i campioni sul terreno di gioco. Si legge su fanpage.it
Juventus, Collina torna sul match di Perugia: 'Condizioni del campo non erano così brutte' - Uno degli episodi più dolorosi della storia della Juventus è senza dubbio la sconfitta patita contro il Perugia il 14 maggio del 2000 che consegnò lo scudetto alla Lazio. Si legge su it.blastingnews.com
Buffon con Kaká, Riise con Collina: la notte delle leggende in Corea - A Seul è andata in scena una partita di beneficenza tra vecchie glorie del calcio, che sui loro profili social hanno pubblicato gli scatti della serata: ecco tutte le stelle presenti ... Secondo corrieredellosport.it