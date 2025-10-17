Collina al match tra leggende | C’è un limite di velocità Se lo superate fischio perché se no non riesco a starvi dietro
Pierluigi Collina, attualmente presidente della Commissione Arbitri della Fifa ha rimesso in bocca il fischietto per un match di beneficenza tra leggende del calcio. A rendere il tutto ancora più spettacolare la presenza di un microfono sulla divisa del direttore arbitrale, che ha catturato momenti divertenti e una nuova regola imposta ai due capitani, Drogba e Ferdinand: « C’è una nuova regola, il limite di velocità. Se lo superate fischio perché se no non riesco a starvi dietro». Nella cornice del Seoul World Cup Stadium in Corea del Sud si sono affrontati diversi campioni tra cui anche gli italiani Gigi Buffon nel “Team Spade”, Alessandro Nesta e Claudio Marchisio nel “Team Scudi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
