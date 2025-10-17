Cronache Cittadine SEGNI COLLEFERRO – Lo scorso Martedì 14 Ottobre – sull’onda dell’inaugurazione avvenuta il weekend precedente al Museo Archeologico della L'articolo Colleferro Segni. È disputa tra i Sindaci Sanna e Moffa su “Sacriporto”. Tra “usurpazioni a scopo di marketing” e “deliri di onnipotenza”. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro | Segni. È disputa tra i Sindaci Sanna e Moffa su “Sacriporto”. Tra “usurpazioni a scopo di marketing” e “deliri di onnipotenza”…