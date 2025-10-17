Colle | lavoro cambia permangono divari

Servizitelevideo.rai.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

12.19 "Il lavoro sta cambiando. Occorre inserirsi nei cambiamenti. Per governarli e orientarli verso la giustizia e il rispetto di ogni persona". Così il Presidente Mattarella consegnando al Quirinale le Stelle al merito del lavoro. Come in tutte le transizioni, "aspetti problematici ed elementi critici". "Diaframmi" tra categorie, generi, territori, lamenta. Resta l divario salariale tra "piani alti" e "piani bassi". Infine: "Non ci stancheremo di ripeterlo: lavoro non può significare rischio di vita", conclude Mattarella. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

