Firenze, 17 ottobre 2025 — Codex49Rosso, spazio polifunzionale nel centro storico che unisce cultura, arte, musica, moda, teatro, workshop ed enogastronomia, inaugura il cartellone autunnale con l’apertura della nuova stagione musicale domenica prossima alle 19,10, “Toward The Sea”, cui seguirà domenica 30 novembre “Confini e Orizzonti”. Le date sono state anticipate in occasione dell’incontro con la stampa del 30 settembre. La sede è in via Palazzuolo 49R e ospita al suo interno la Biblioteca Storico Araldica Genealogica Guelfi Camaiani, considerata tra le più importanti biblioteche specialistiche private di araldica a livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Codex49Rosso apre la stagione autunnale: primo concerto domenica