Cocaina e pistola clandestina in casa | i Carabinieri di Benevento arrestano due coniugi del capoluogo
Droga e armi nascoste in casa: arrestati due coniugi a Benevento, denunciata anche la nuora. Operazione di successo per i Carabinieri della Compagnia di Benevento che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due coniugi beneventani, un 80enne e una 57enne, responsabili – a vario titolo – di detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento che, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due nel capoluogo sannita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
