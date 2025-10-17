Cocaina e pistola clandestina in casa | i Carabinieri di Benevento arrestano due coniugi del capoluogo

Puntomagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droga e armi nascoste in casa: arrestati due coniugi a Benevento, denunciata anche la nuora. Operazione di successo per i Carabinieri della Compagnia di Benevento che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due coniugi beneventani, un 80enne e una 57enne, responsabili – a vario titolo – di detenzione di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Benevento che, a seguito di una mirata attività info-investigativa, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dei due nel capoluogo sannita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

cocaina pistola clandestina casaBenevento, cocaina in cantina e pistola clandestina in casa: coniugi arrestati. Nei guai anche 24enne - Operazione dei carabinieri della Compagnia di Benevento che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arr ... Riporta ntr24.tv

cocaina pistola clandestina casaCocaina e pistola clandestina in casa: arrestata coppia di coniugi beneventani In primo piano - Operazione di successo per i carabinieri della Compagnia di Benevento che, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ... Scrive realtasannita.it

cocaina pistola clandestina casaArrestato pescarese incensurato con 1,5 kg. di cocaina e due pistole - Nel corso dei servizi di contrasto alla spaccio di stupefacenti, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un pescarese incensurato di 66 anni, che è stato trovato nella sua casa nel quartiere San ... Riporta abruzzoindependent.it

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Pistola Clandestina Casa