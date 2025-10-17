Cobolli si arrende a stanchezza e Duckworth Sonego cede in tre set a Humbert

Il romano eliminato (6-3 6-2) nei quarti di finale dell’Almaty Open. Lorenzo a Stoccolma vince il primo ma non sfrutta nessuna delle 12 palle break: 6-7(4) 6-0 6-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cobolli si arrende a stanchezza e Duckworth. Sonego cede in tre set a Humbert

Argomenti simili trattati di recente

Una cartolina speciale dalla Grande Muraglia Cinese con Elisabetta Cocciaretto e Flavio Cobolli, due giovani talenti azzurri che stanno vivendo momenti importanti in terra cinese. Elisabetta ha appena firmato una rimonta eroica nel torneo internazionale, dim - facebook.com Vai su Facebook

ATP Pechino: Musetti approda ai quarti di finale, Mannarino si arrende in due set - X Vai su X

Cobolli sfortunato, Duckworth approfitta dell'infortunio e vola in semifinale ad Almaty - Per il tennista azzurro un problema alla schiena nel corso del match che permette all'australiano di vincere in due set 6- Scrive tuttosport.com

Cobolli travolto da Duckworth ad Almaty, Sinner in forse, Berrettini e Darderi male: ItalDavis, allarme rosso - Cobolli travolto da Duckworth ad Almaty, Berrettini e Darderi in ritardo e Sinner sempre in forse: per l'Italia di Davis è allarme rosso in vista di Bologna. Secondo sport.virgilio.it